Пайетки, шлейф и голая спина: Зендая надела на премьеру фильма платье необычного фасона

В фильме "Дюна" она сыграла возлюбленную главного героя.

В понедельник, 18 октября, в Лондоне состоялся очередной показ главного хита этого года - фильма "Дюна". На красной дорожке в кинотеатре Odeon Luxe на Лестер-сквер появились главные звезды этой картины, но все взоры опять были прикованы лишь к 25-летней Зендае, которая вышла на фотоколл в молочном платье от бренда Rick Owens.

Зендая / Associated Press

Впервые этот наряд дизайнер представил в коллекции осень-зима 2021. Платье полностью расшито пайетками, имеет длинный шлейф, один рукав и ворот-хомут, который спускается на спину волной драпировки, оголяя ее.

Зендая / Associated Press

Также нельзя не отметить невероятный макияж глаз актрисы, ведь он был очень ярким и выполнен в фиолетово-синих оттенках. Волосы Зендаи уложили в пучок, оформив два пробора по бокам. На руках у актрисы были бриллиантовые браслеты и кольца.

Зендая / Associated Press

Показы "Дюны" продолжаются уже несколько недель и актеры лично присутствуют на премьерах. Днем ранее, например, Зендая также посетила премьеру этого фильма во время Лондонского кинофестиваля, но тогда на красную дорожку вышла в наряде от британского бренда Vivienne Westwood.

Зендая / Associated Press

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