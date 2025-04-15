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- Шоу-бизнес
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Пела в невесомости: Кэти Перри показала видео, снятое в космосе
Вчера, 14 апреля, состоялся первый с 1963 года полет в космос полностью женской команды.
Певица Кэти Перри в компании еще 5 женщин отправилась в космос в составе первого за более чем 60 лет женского экипажа. Полет состоялся на борту суборбитального корабля New Shepard, разработанного компанией Blue Origin.
В состав женской команды вошли: журналистка Лорен Санчес, телеведущая Гэйл Кинг, инженер Аиша Боу, кинопродюсер Керианн Флинн и писательница и исследователь в области биоастронавтики Аманда Нгуен. Продолжительность полета составила 11 минут, из которых 4 минуты женщины провели в невесомости.
В своем Instagram Кэти показала, чем они занимались на высоте 100 км над Землей. Сама певица позировала перед камерой в капсуле с ромашкой в руках — символом в честь своей дочери Дейзи, и маленькой табличкой в виде бабочки — символом ее мирового турне. Также она спела в невесомости свою песню What a Wonderful World.
Ранее, напомним, Лорен Санчес — руководитель миссии, показала, как готовится к полету в космос.