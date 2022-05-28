Пели и обнимались: Соломия Витвицкая с Wellboy посетили маленьких пациентов в "Охматдете"

Пели и обнимались: Соломия Витвицкая с Wellboy посетили маленьких пациентов в "Охматдете"

Ведущая ТСН показала фото и видео их визита в больницу.

Соломия Витвицкая еженедельно посещает больницу "Охматдет", где устраивает для маленьких пациентов и медицинских работников небольшой праздник.

Соломия Витвицкая/Анны Колосюк

Анны Колосюк

Анны Колосюк

На этот раз ведущая посетила больницу вместе с певцом Wellboy. Артист подарил детям много позитива. Он говорил с детьми, шутил и спел свои песни.

Wellboy/Анны Колосюк

Во время встречи Соломия и Wellboy поддерживали маленьких пациентов, обнимались с ними и фотографировались.

Соломия Витвицкая/Анны Колосюк

Wellboy/Анны Колосюк

Соломия Витвицкая/Анны Колосюк

Снимками оттуда Витвицкая поделилась в Instagram.

Соломия Витвицкая/Анны Колосюк

"Забыть, что в больнице. Забыть, что за стенами @ohmatdyt война… хотя бы на час. Спасибо @a.wellboy за это беззаботное время с улыбками и совсем мирными эмоциями.

Наши традиционные пятницы в "Охматдете" и хотя бы немного атмосферы пытаюсь передать фотографиями и видео. Вместе к победе!" – написала ведущая.

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