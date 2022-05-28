Пели и обнимались: Соломия Витвицкая с Wellboy посетили маленьких пациентов в "Охматдете"

Ведущая ТСН показала фото и видео их визита в больницу.
Соломия Витвицкая еженедельно посещает больницу "Охматдет", где устраивает для маленьких пациентов и медицинских работников небольшой праздник.
На этот раз ведущая посетила больницу вместе с певцом Wellboy. Артист подарил детям много позитива. Он говорил с детьми, шутил и спел свои песни.
Во время встречи Соломия и Wellboy поддерживали маленьких пациентов, обнимались с ними и фотографировались.
Снимками оттуда Витвицкая поделилась в Instagram.
"Забыть, что в больнице. Забыть, что за стенами @ohmatdyt война… хотя бы на час. Спасибо @a.wellboy за это беззаботное время с улыбками и совсем мирными эмоциями.
Наши традиционные пятницы в "Охматдете" и хотя бы немного атмосферы пытаюсь передать фотографиями и видео. Вместе к победе!" – написала ведущая.
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