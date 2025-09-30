- Дата публикации
Пели и танцевали: Дэвид и Виктория Бекхэм со своими детьми сходили на концерт популярной группы
Судя по фото в Сети, звездная семья отлично провела время.
51-летняя Виктория Бекхэм — дизайнер и бывшая участница британской группы Spice Girls — показала в своем Instagram серию фото, сделанных на концерте легендарной британской рок-группы Oasis, состоявшемся 28 сентября на стадионе «Уэмбли», в Лондоне. На фото звезда запечатлена с мужем — 50-летним экс-футболистом Дэвидом Бекхэмом, и их детьми — сыновьями Ромео и Крузом, а также дочерью Харпер. Старшего сына не было — с ним у семьи сейчас сложные отношения, и они вообще не общаются.
Судя по фото, семья отлично провела время — они танцевали и подпевали любимым хитам, делали фото и отрывались по полной.
Для концерта Виктория выбрала удобную одежду — темные джинсы и свободную ветровку цвета хаки, Харпер была тоже в джинсах, которые сочетала с укороченной вязаной кофтой.
Ранее, напомним, сын Бекхэмов — 23-летний Ромео — вышел на подиум на показе бренда H&M в Лондоне. Шоу привлекло внимание не столько нарядами на новый сезон, как теми, кто их демонстрировал: Лила Мосс, Айрис Лоу, Амелия Грей и др.