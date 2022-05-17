Пели в унисон: Екатерина Бужинская вместе с украинскими артистами провела благотворительный концерт в Болгарии

Артистка организовала концерт в поддержку украинских защитников.

В болгарском городе Китен состоялся благотворительный концерт, организованный Екатериной Бужинской. Кроме Кати в нем приняли участие и другие украинские артистки: Татьяна Доканина, Светлана Мирвода, Ksanti и Анастасия Мацегора. К взрослым звездам присоединились и талантливые украинские и болгарские дети.

Фото: Instagram Екатерины Бужинской

Собранные средства передали в помощь ВСУ.

Послушать украинские песни пришло более тысячи человек, которые подпевали артистам. В унисон все спели "Ой у лузі червона калина", ставшая символом будущей победы.

"Где бы мы ни были, частица украинской души — песня, всегда с нами! Она объединяет, она исцеляет, она спасает! Слава Украине!!! Героям Слава!!!

Вчера на концерте в г. Китен (Болгария) голоса украинских артистов слились в унисон с голосами более тысячи зрителей! Потому что мы несгибаем, мы сильны, мы свободны и мы – украинцы! Украина – это мы!" – написала Бужинская.

(чтобы посмотреть видео, листайте вправо)

Артистка отметила, что петь украинские песни, чтобы их слышали во всем мире, — сейчас очень важно. Ведь культурная борьба играет очень большую роль в приближении нашей победы.

"Песня лечит наши раны. А у нас сейчас одна боль на всех. И одна задача – выжить. Не только физически… Не надо недооценивать врага, он уничтожает нас на всех фронтах – постепенно и методично. Долгие годы уничтожал нашу культуру, интеллигенцию, духовность, язык. Теперь пришел отнять у нас свободу и нашу жизнь.

Но мы стоим и выстоим на всех фронтах. Прошлый пост, который вы поддержали, – тому доказательство. Спасибо всем, кто выразил поддержку, украинцам и болгарам, которые понимают, как важна сейчас для нас наша идентичность. Этот фронт мы держим вместе.

Спасибо. Наша культура – наше оружие, наш язык – наша броня!!!

Мы – украинцы. Наш язык – украинский! В Болгарии – болгарская. Соответственно, в публичном и официальном пространстве, особенно в этот период, должно звучать государственное. Это вопрос обычной эмпатии болгар к нам, взаимоуважения, и нашего достоинства и чести говорить/петь ею", — поделилась артистка.

Украинский звездный батальон не собирается останавливаться на этом. Они планируют проводить еще благотворительные концерты по Европе.

"Там, где есть украинцы, — там будет звучать украинская песня. Потому что Украина — это мы! Приближаем победу вместе! Все будет Украина!" – подытожила Бужинская.

Напомним, недавно Катерина отказалась от участия в благотворительном концерте. Причиной тому стало то, что некоторые участники должны были петь на языке оккупанта — на русском. В то же время певица сказала, что она вместе с другими украинскими артистами организуют свой благотворительный концерт, где будут звучать только украинские песни.

Читайте также: