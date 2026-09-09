Пенелопа Крус и Хавьер Бардем поразили публику роскошными образами на Венецианском кинофестивале

Пенелопа Крус и Хавьер Бардем / © Associated Press

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Испанская актриса, лауреат премии «Оскар», появилась на публике в длинном красном платье от модного дома Chanel. Наряд подчеркивал её фигуру, но в то же время отличался от классических гламурных вечерних платьев интересными деталями. Платье имело тонкие бретели и округлый вырез, а талия и линия бедер были дополнительно подчеркнуты фактурной отделкой, напоминавшей тесьму.

Пенелопа Крус / © Associated Press

Однако лаконичный силуэт платья разбавлял высокий передний разрез, украшенный двумя золотыми пуговицами. Именно сочетание насыщенного красного цвета, золотых деталей и фактуры придало наряду узнаваемый стиль Chanel, но в то же время сделало его немного более игривым.

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Пенелопа Крус / © Associated Press

К платью актриса подобрала красные туфли-лодочки на высоком каблуке. Из украшений она выбрала эффектные бриллиантовые серьги и кольцо, отказавшись от колье.

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Пенелопа уложила волосы в элегантную прическу, а её макияж был выполнен в тёплых, естественных тонах, поэтому главную роль в этом образе сыграло именно платье.

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пока жена привлекала к себе внимание огненно-красным платьем, Хавьер Бардем выбрал беспроигрышный вариант для подобного мероприятия — на красной дорожке он появился в классическом чёрном смокинге с атласными лацканами, белой рубашке и чёрном галстуке-бабочке. Образ он дополнил чёрными кожаными туфлями.

Пенелопа Крус и Хавьер Бардем / © Associated Press

Их совместное появление в Венеции на этот раз обусловлено особой причиной, ведь Крус и Бардем играют супружескую пару в психологической драме «Бункер» французского режиссёра Флориана Зеллера, которая вошла в основную конкурсную программу фестиваля. Фильм рассказывает об известном архитекторе, который получает задание спроектировать роскошный бункер для богатого технологического магната, убеждённого в том, что общество приближается к коллапсу. Постепенно этот проект начинает влиять и на его брак.

Для супругов, состоящих в браке с 2010 года, это уже девятый совместный кинопроект.

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