Пенелопа Крус появилась на публике в романтическом платье, о котором еще долго будут говорить все

Пенелопа Крус / © Getty Images

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Пенелопа Крус поразила всех своим великолепным образом на премьере фильма «Соседи сверху» в Лос-Анджелесе, появившись в сказочном платье ледяно-голубого оттенка.

Её наряд был от бренда Chanel и благодаря своему дизайну сочетал в себе изысканную романтику и гламур, ведь в нём присутствовали различные сочетания тканей, воланы и блестки.

Пенелопа Крус / © Getty Images

Актриса дополнила образ сдержанными, но интересными бриллиантовыми серьгами и высокой прической с выбивающимися прядями, что ещё больше подчеркнуло романтический характер образа.

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Но пока Пенелопа демонстрировала этот образ в Лос-Анджелесе, ее мужа Хавьера Бардема застали папарацци во время поцелуев на улице с другой женщиной.

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