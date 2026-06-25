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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
57
Время на прочтение
1 мин

Пенелопа Крус появилась на публике в романтическом платье, о котором еще долго будут говорить все

Актриса продемонстрировала изысканный образ.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
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Пенелопа Крус

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус поразила всех своим великолепным образом на премьере фильма «Соседи сверху» в Лос-Анджелесе, появившись в сказочном платье ледяно-голубого оттенка.

Её наряд был от бренда Chanel и благодаря своему дизайну сочетал в себе изысканную романтику и гламур, ведь в нём присутствовали различные сочетания тканей, воланы и блестки.

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус / © Getty Images

Актриса дополнила образ сдержанными, но интересными бриллиантовыми серьгами и высокой прической с выбивающимися прядями, что ещё больше подчеркнуло романтический характер образа.

Но пока Пенелопа демонстрировала этот образ в Лос-Анджелесе, ее мужа Хавьера Бардема застали папарацци во время поцелуев на улице с другой женщиной.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
57
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