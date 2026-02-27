Пенелопа Крус пришла на премьеру в изысканном платье с огромной красной накидкой

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус вернулась к своему любимому бренду Chanel, с которым сотрудничает на протяжении многих лет и является их амбассадором. Она надела эксклюзивный наряд от этого Модного дома на премьеру фильма «Невеста», в котором сыграла.

Платье актрисы было длинным и черным, но хоть и имело лаконичный крой и фосон, но полностью было расшито мелким черным стеклярусом. Такая отделка делала наряд тяжелым, добавляла ему текстуры и объема.

Дополнила Пенелопа платье красной большой накидкой из перьев, которая добавляла луку шика, изысканности и эффектности. Это был удачный яркий акцент, который сделал лаконичное платье более интересным.

Макияж и прическа актрисы были без ярких акцентов, но подчеркивали ее естественную красоту. Визажисты, которые работали с Крус, использовали нежный оттенок помады, легкий тон и бронзер, а на ее веках заметны золотисто-коричневые тени, которые удачно подчеркивали карий оттенок глаз.

В тот же день актриса удивила публику, ведь пришла на фотосессию в платье от Jacquemus. Черное платье было из коллекции осень-зима 2026, имело глубокое декольте и длинные рукава, а дополнила она образ серьгами от Roberto Cavalli с камнями и черными туфлями от Amina Muaddi.

