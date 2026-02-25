ТСН в социальных сетях

Пенелопа Крус в черном платье Jacquemus с декольте появилась на премьере фильма

Актриса впервые за долгое время изменила любимому бренду.

Пенелопа Крус

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус посетила фотосессию в Лондоне, которая была посвящена фильму «Невеста!», премьера которого запланирована в британской столице. Она позировала на крыше в центре города с коллегами по картине.

Пенелопа Крус и ее коллеги из фильма / © Associated Press

Пенелопа Крус и ее коллеги из фильма / © Associated Press

Впервые за долгое время Пенелопа выбрала для мероприятия не бренд Chanel, а Jacquemus. Черное платье актрисы было из коллекции осень-зима 2026, имело глубокое декольте и длинные рукава.

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Главным украшением наряда были каскадные складки на юбке, которые добавляли объема и оригинальности.

Образ Крус дополнила крупными золотыми серьгами от Roberto Cavalli с камнями и черными туфлями от Amina Muaddi.

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Фильм, в котором сыграла актриса — это американский готический романтический фильм, сценарий к которому написала, а также сопродюсировала и стала режиссером Мэгги Джилленхол. В главных ролях в картине появляются Джесси Бакли и Кристиан Бэйл. Он вдохновлен фильмом 1935 года «Невеста Франкенштейна», основанным на романе Мэри Шелли 1818 года «Франкенштейн».

Пенелопа Крус и ее колы из фильма / © Associated Press

Пенелопа Крус и ее колы из фильма / © Associated Press

