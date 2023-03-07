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Пенелопа Крус в мини, а Зои Салдана - в комбинезоне с пикантным вырезом: звезды на показе Chanel

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
529
Время на прочтение
1 мин
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Пенелопа Крус в мини, а Зои Салдана - в комбинезоне с пикантным вырезом: звезды на показе Chanel

Пенелопа Крус / Фото: Associated Press

Испанская актриса Пенелопа Крус приехала на осенне-зимний показ женской коллекции Chanel в Grand Palais Ephemere во время Недели моды в Париже.

48-летняя знаменитость выглядела эффектно в коротком платье-пальто из твида серого цвета с кожаным поясом на талии, декорированным перьям и брошкой с логотипом Chanel. Пенелопа также была в нюдовых колготах в мелкую сетку и обута в черные туфли от бренда, а в руках держала маленькую сумку.

Пенелопа Крус / © Associated Press
Пенелопа Крус / Фото: Associated Press
Пенелопа Крус / © Associated Press
Пенелопа Крус / Фото: Associated Press

Свои черты лица Пенелопа подчеркнула макияжем в натуральных оттенках, а длинные волосы распустила, сделав простую укладку. Длинные ногти Крус накрасила светлым лаком и надела несколько колец на пальцы.

Пенелопа Крус / © Associated Press
Пенелопа Крус / Фото: Associated Press

Также показ посетила актриса Зои Салдана. Она облачилась в черный твидовый комбинезон и пальто от Chanel, а длинные каштановые волосы распустила. Выглядела 44-летняя звезда "Аватара" просто великолепно.

Зои Салдана / © Associated Press
Зои Салдана / Фото: Associated Press
Зои Салдана / © Associated Press
Зои Салдана / Фото: Associated Press

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Дата публикации
Просмотры
529
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