Пенелопа Крус в мини, а Зои Салдана - в комбинезоне с пикантным вырезом: звезды на показе Chanel

Испанская актриса Пенелопа Крус приехала на осенне-зимний показ женской коллекции Chanel в Grand Palais Ephemere во время Недели моды в Париже.

48-летняя знаменитость выглядела эффектно в коротком платье-пальто из твида серого цвета с кожаным поясом на талии, декорированным перьям и брошкой с логотипом Chanel. Пенелопа также была в нюдовых колготах в мелкую сетку и обута в черные туфли от бренда, а в руках держала маленькую сумку.

Пенелопа Крус / Фото: Associated Press

Пенелопа Крус / Фото: Associated Press

Свои черты лица Пенелопа подчеркнула макияжем в натуральных оттенках, а длинные волосы распустила, сделав простую укладку. Длинные ногти Крус накрасила светлым лаком и надела несколько колец на пальцы.

Пенелопа Крус / Фото: Associated Press

Также показ посетила актриса Зои Салдана. Она облачилась в черный твидовый комбинезон и пальто от Chanel, а длинные каштановые волосы распустила. Выглядела 44-летняя звезда "Аватара" просто великолепно.

Зои Салдана / Фото: Associated Press

Зои Салдана / Фото: Associated Press

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