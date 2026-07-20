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- Шоу-бизнес
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Пенелопа Крус в мини-шортах зажигательно станцевала после триумфа сборной Испании
Актриса эмоционально отпраздновала победу любимой сборной на чемпионате мира.
51-летняя испанская актриса, обладательница премии «Оскар» — Пенелопа Крус — опубликовала в своем Instagram видео после финала Чемпионата мира по футболу-2026. Она зажигательно станцевала в честь победы сборной Испании, за которую болела.
В видео Пенелопа появилась в джинсовых мини-шортах, футболке сборной Испании и в белых солнцезащитных очках. Она танцевала под музыку, размахивала руками и не скрывала счастливых эмоций.
Отметим, Пенелопа Крус стала одной из самых ярких звездных болельщиц на Чемпионате мира по футболу 2026 года, горячо поддерживая национальную сборную Испании на американских стадионах. Вместе со своим мужем Хавьером Бардемом она посетила несколько ключевых матчей испанской команды.
Ранее, отметим, Мэтт Дэймон с женой посетил чемпионат мира по футболу.