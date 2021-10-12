Пенелопа Крус в Нью-Йорке: два стильных выхода актрисы

Актриса Пенелопа Крус сейчас находится в Нью-Йорке, где уже несколько раз попала под прицелы папарацци.

Испанская звезда продолжает рекламировать свою новую работу - фильм "Параллельные матери", режиссера Педро Альмодовара. За свою игру в этой картине актриса была удостоена награды "Лучшая женская роль" на Венецианском кинофестивале в этом году.

Звезду сфотографировали в ресторане Nobu в Нью-Йорке, куда Пенелопа как раз направлялась с Альмодоваром. Одета 47-летняя Крус была в твидовое платье и пальто из этого же комплекта от Chanel, а обута в черные туфли с круглыми носами. На плече у Пенелопы была маленькая сумка на ремешке-цепочке. Также она сделала красивую укладку, макияж, надела серьги с жемчужными камнями и сделала французский маникюр. Выглядела в этот вечер просто потрясающе.

Пенелопа Крус / Getty Images

Также днем Пенелопу сфотографировали во время прогулки по Нью-Йорку. Она была с охраной. Надела в этот день актриса черную кофту, удлиненный твидовый жакет от Chanel и брюки с высокой талией. А обута была в лаковые остроносые ботильйоны. Волосы в этот раз звезда собрала заколкой сзади и надела серьги-кольца.

Пенелопа Крус / Getty Images

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