Пенелопа Крус в роскошном платье Chanel посетила церемонию Goya Awards

Пенелопа Крус с супругом Хавьер Бардемом посетила 36-ю церемонию вручения премии Goya Awards в Валенсии, в Испании.

Церемония состоялась вчера, 12 февраля. 47-летняя Пенелопа выглядела роскошно в нежно-сиреневом платье с вышивкой красного и белого цветов от Дома Chanel из весенней коллекции 2021.

Хавьер Бардем и Пенелопа Крус / Associated Press

Наряд состоял из корсета сверху и пышной юбки. Аутфит актриса дополнила серьгами-висюльками, к которым подобрала браслет на запястье.

Пенелопа Крус / Associated Press

Пенелопа сделала насыщенный вечерний макияж с акцентом на глаза, накрасив губы более натуральным цветом помады. А длинные темные локоны звезда заколота заколкой сзади.

Пенелопа Крус / Associated Press

Ее муж Хавьер Бардем победил в номинации "Лучший актер". А фильм с его участием "Самый лучший босс" (El buen patron) удостоился главной награды кинопремии. Также на дорожке Пенелопа позировала вместе с режиссером Педро Альмодоваром, в картине которого "Параллельные матери" сыграла главную роль. За нее Крус теперь номинирована на "Оскар-2022".

Педро Альмодовар и Пенелопа Крус / Associated Press

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