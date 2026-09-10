Пенелопа Крус в Венеции: её чёрное платье от Chanel с необычным акцентом очаровало публику

Пенелопа Крус / © Associated Press

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Актриса Пенелопа Крус в этом году стала одной из самых изысканных гостей Каннского кинофестиваля. Лаконичные и женственные образы, которые она демонстрировала на мероприятии, не оставили никого равнодушным, и каждое её появление на публике вызывало восторг у модных критиков и поклонников.

Пенелопа Крус / © Associated Press

Одним из платьев, которые она продемонстрировала публике, было длинное чёрное эксклюзивное платье от модного дома Chanel. Платье имело женственный силуэт, красиво подчеркивало фигуру и подходило для мероприятия — в нём Пенелопа вышла на фотоколл.

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Пенелопа Крус / © Associated Press

Главным украшением платья стали цветы из перьев на плечах, а актриса дополнила образ босоножками на каблуках, сумкой Chanel с фирменной ромбовидной отстрочкой, очками и серьгами.

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На мероприятии она позировала для фото также со своим мужем Хавьером Бардемом, который был одет в светлый костюм в сочетании с рубашкой в полоску и лоферами.

Пенелопа Крус и Хавьер Бардем / © Associated Press

Их совместное появление в Венеции на этот раз обусловлено особой причиной, ведь Крус и Бардем играют супружескую пару в психологической драме «Бункер» французского режиссёра Флориана Зеллера, которая вошла в основную конкурсную программу фестиваля. Фильм рассказывает об известном архитекторе, которому поручают спроектировать роскошный бункер для богатого технологического магната, убеждённого в том, что общество приближается к коллапсу. Постепенно этот проект начинает влиять и на его брак.

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