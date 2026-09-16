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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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51
Время на прочтение
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Пенелопа Крус вышла на красную дорожку в платье с перьям и эффектным декольте

Испанская актриса блистала на премьере фильма «Черный шар».

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Пенелопа Крус

Пенелопа Крус / © Getty Images

Это драматический фильм режиссеров Хавьера Кальво и Хавьера Амбросси. Картина вдохновлена одноименным незавершенным произведением Федерико Гарсиа Лорки и пьесой Конехеро «Темный камень».

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус / © Getty Images

52-летняя актриса Пенелопа Крус, сыгравшая в фильме одну из главных ролей, приехала в театр «Принцесса Уэльская» во время Международного кинофестиваля в Торонто в эффектном белом платье с перьями и глубоким декольте. Актриса дополнила лук босоножками на каблуках и платформе, золотым колье на шее и браслетом, а также красным маникюром.

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа собрала волосы в высокую прическу и сделала выразительный макияж в теплых оттенках.

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус / © Getty Images

Ранее Пенелопа Крус блистала в роскошном черном платье в Венеции на кинофестивале.

Комментарии
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