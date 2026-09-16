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- Шоу-бизнес
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Пенелопа Крус вышла на красную дорожку в платье с перьям и эффектным декольте
Испанская актриса блистала на премьере фильма «Черный шар».
Это драматический фильм режиссеров Хавьера Кальво и Хавьера Амбросси. Картина вдохновлена одноименным незавершенным произведением Федерико Гарсиа Лорки и пьесой Конехеро «Темный камень».
52-летняя актриса Пенелопа Крус, сыгравшая в фильме одну из главных ролей, приехала в театр «Принцесса Уэльская» во время Международного кинофестиваля в Торонто в эффектном белом платье с перьями и глубоким декольте. Актриса дополнила лук босоножками на каблуках и платформе, золотым колье на шее и браслетом, а также красным маникюром.
Пенелопа собрала волосы в высокую прическу и сделала выразительный макияж в теплых оттенках.
Ранее Пенелопа Крус блистала в роскошном черном платье в Венеции на кинофестивале.