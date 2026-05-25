Пенелопа Крус затмила всех на церемонии закрытия Каннского кинофестиваля

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус появилась на церемонии закрытия 79-го Каннского кинофестиваля в эффектном черно-белом платье без бретелек.

Испанская актриса выбрала черно-белое платье с роскошно структурированным лифом, украшенным перьями, добавляющими текстуры и движения. Объемная юбка с контрастом черного и белого подчеркивала драматичность, но также и изысканность этого наряда.

Также у наряда был плотный, структурированный корсет, подчеркивающий линию плеч и декольте. Низ платья расклешивался в объемный силуэт. Этот образ идеально подошел бы для финала Каннского кинофестиваля. Круз завершила свой образ бриллиантовыми серьгами и кольцами, а также прической с волнами.

Ранее 52-летняя актриса стала одной из главных звезд на красной дорожке, ведь на красной дорожке актриса продемонстрировала элегантный образ в стиле Старого Голливуда. На ней было черное платье макси на одно плечо и с драпировкой от Модного дома Chanel.

