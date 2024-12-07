Переборщила с автозагаром: Ева Лонгория удивила внешним видом на кинофестивале

Актриса выглядела очень гламурной, а ее наряд был от одного из самых известных арабских модельеров.
В Саудовской Аравии стартовал ежегодный Международный кинофестиваль на Красном море.
В рамках этого кинофестиваля состоялась также церемония "Женщины в кино", гостьей которой и стала актриса. Звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" блистала перед камерами в длинном вечернем платье, которое сочетало в себе несколько фиолетовых оттенков от бренда Elie Saab из коллекции от-кутюр осень-зима 2024.
Это было платье-бюстье со шлейфом, богато расшитое бисером, пайетками, кристаллами и перьями. Также у наряда был длинный шлейф.
Гламурный наряд Ева дополнила высокой прической, украшениями с камнями и насыщенным макияжем. Но также актриса решила быть более загорелой, чем есть на самом деле, поэтому нанесла на тело много автозагара и это было очень заметно, ведь ее кожа стала очень бронзового оттенка.
Ранее на открытии кинофестиваля Лонгория позировала фотографам в золотом платье от бренда Marmar Halim. Этой было платье из фактурной ткани со шлейфом, множеством драпировок и глубоким декольте. Плечи у наряда также были открыты.
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