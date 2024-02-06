Перед ледяной ванной: 59-летняя Кортни Кокс сверкнула фигурой в бикини

59-летняя актриса и звезда сериала "Друзья" – Кортни Кокс – показала в своем микроблоге, как собирается принять ледяную ванну. Для этого она надела синее бикини и специальную обувь, сохраняющую тепло.

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Кортни Кокс

Фигура актрисы выглядит потрясающе – ведь она много времени уделяет спорту и правильному питанию. Кортни начинает свой день со смузи из огурцов и шпината. Она отдает предпочтение домашней кухне, много готовит сама и делает акцент в своем питании на мясе и овощах.

Напомним, ранее Кортни Кокс посетила премьеру шестой части культовой хоррор-франшизы "Крик". Актриса пришла в компании своей 18-летней дочери Коко Аркетт.

Кортни Кокс с дочерью / Фото: Associated Press

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