Перед свадьбой — на гонки Формулы-1: Лорен Санчес и Джеффа Безоса заметили в Монако

Лорен Санчас и Джефф Безос / © Getty Images

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Их свадьба стала самым обсуждаемым событием и пройдет в Венеции. Известно, что невеста уже выбрала платье, которое пока что держит в секрете, а также что мероприятие посетят знаменитости из А-листа.

В преддверии своей роскошной свадьбы пара проводит время в Европе, где упе успела появится в Каннах на кинофестивале, а также Гран-при Формулы-1 в Монако. 25 мая Санчес и Безоса заметили в Монте-Карло, когда они шли держась за руки.

Лорен Санчас и Джефф Безос / © Getty Images

55-летняя Лорен была одета в черное боди на тонких бретельках из полупрозрачной ткани, а также длинную черную юбку. На плече у женщины была бордовая сумка с золотой фурнитурой от Chloé. Безос же был одет синее поло и белые джинсы. Также на глазах у обоих были очки-авиаторы.

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Напомним, что также ранее Лорен стала гостьей церемонии Global Gift Gala в Каннах. Она вышла на красную дорожку в сногсшибательном черном платье-бюстье, корсет которого был расшит кристаллами, а юбка выполнена из шифона, имела много складок и шлейф.

Лорен Санчес / © Getty Images

Лорен Санчес и Джефф Безос / © Associated Press Лорен Санчес / © Getty Images Лорен Санчес / © Getty Images Лорен Санчес / © Getty Images Джефф Безос и Лорен Санчес / © Getty Images Джефф Безос и Лорен Санчес / © Associated Press Джефф Безос и Лорен Санчес / © Getty Images Джефф Безос и Лорен Санчес / © Getty Images Лорен Санчес / © Associated Press Лорен Санчес / © Getty Images Лорен Санчес / © Associated Press Лорен Санчес / © Getty Images