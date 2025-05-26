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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Время на прочтение
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Перед свадьбой — на гонки Формулы-1: Лорен Санчес и Джеффа Безоса заметили в Монако

Совсем скоро состоится свадьба года — женится миллиардер Джефф Безос и его возлюбленная Лорен Санчес.

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Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Лорен Санчас и Джефф Безос

Лорен Санчас и Джефф Безос / © Getty Images

Их свадьба стала самым обсуждаемым событием и пройдет в Венеции. Известно, что невеста уже выбрала платье, которое пока что держит в секрете, а также что мероприятие посетят знаменитости из А-листа.

В преддверии своей роскошной свадьбы пара проводит время в Европе, где упе успела появится в Каннах на кинофестивале, а также Гран-при Формулы-1 в Монако. 25 мая Санчес и Безоса заметили в Монте-Карло, когда они шли держась за руки.

Лорен Санчас и Джефф Безос / © Getty Images

Лорен Санчас и Джефф Безос / © Getty Images

55-летняя Лорен была одета в черное боди на тонких бретельках из полупрозрачной ткани, а также длинную черную юбку. На плече у женщины была бордовая сумка с золотой фурнитурой от Chloé. Безос же был одет синее поло и белые джинсы. Также на глазах у обоих были очки-авиаторы.

Напомним, что также ранее Лорен стала гостьей церемонии Global Gift Gala в Каннах. Она вышла на красную дорожку в сногсшибательном черном платье-бюстье, корсет которого был расшит кристаллами, а юбка выполнена из шифона, имела много складок и шлейф.

Лорен Санчес / © Getty Images

Лорен Санчес / © Getty Images

Лорен Санчес и Джефф Безос / © Associated Press

Лорен Санчес и Джефф Безос / © Associated Press

Лорен Санчес / © Getty Images

Лорен Санчес / © Getty Images

Лорен Санчес / © Getty Images

Лорен Санчес / © Getty Images

Лорен Санчес / © Getty Images

Лорен Санчес / © Getty Images

Джефф Безос и Лорен Санчес / © Getty Images

Джефф Безос и Лорен Санчес / © Getty Images

Джефф Безос и Лорен Санчес / © Associated Press

Джефф Безос и Лорен Санчес / © Associated Press

Джефф Безос и Лорен Санчес / © Getty Images

Джефф Безос и Лорен Санчес / © Getty Images

Джефф Безос и Лорен Санчес / © Getty Images

Джефф Безос и Лорен Санчес / © Getty Images

Лорен Санчес / © Associated Press

Лорен Санчес / © Associated Press

Лорен Санчес / © Getty Images

Лорен Санчес / © Getty Images

Лорен Санчес / © Associated Press

Лорен Санчес / © Associated Press

Лорен Санчес / © Getty Images

Лорен Санчес / © Getty Images

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