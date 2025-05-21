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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
526
Время на прочтение
1 мин

Перед свадьбой заскочила в Канны: невеста Джеффа Безоса выгуляла гламурное платье на церемонии

Светская львица и бывшая журналист привлекла внимание нарядом.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Лорен Санчес

Лорен Санчес / © Getty Images

Совсем скоро в Венеции состоится свадьба года — женится миллиардер Джефф Безос и его возлюбленная Лорен Санчес. Эта свадьба стала самым обсуждаемым мероприятием года и пройдет в Венеции. Известно, что невеста уже выбрала платье, которое пока что держит в секрете, а также что мероприятие посетят знаменитости из А-листа.

В преддверии праздника 55-летняя Лорен также заскочила в Канны, где стала гостьей церемонии Global Gift Gala. Она вышла на красную дорожку в сногсшибательном черном платье-бюстье, корсет которого был расшит кристаллами, а юбка выполнена из шифона, имела много складок и шлейф.

Лорен Санчес / © Getty Images

Лорен Санчес / © Getty Images

Образ Лорен дополнила роскошными бриллиантовыми украшениями, лаконичным вечерним макияжем и высокой прической.

На мероприятии Лорен позировала в компании своей подруги Евы Лонгории, которая тоже носила гламурное платье-бюстье. Ожидается, что Ева также посетит свадьбу Лорен.

Ева Лонгория и Лорен Санчес / © Getty Images

Ева Лонгория и Лорен Санчес / © Getty Images

С тех пор, как в 2019 году стало известно о романе Лорен с Джеффом, бывшая журналистка постепенно стал одной из самых известных личностей в мире — у нее появляется множество друзей-знаменитостей, она посещает важные мероприятия со своим женихом-миллиардером. Также Лорен сотрудничает с известными брендами, а ее свадебное платье по слухам помогала выбирать сама Анна Винтур.

Лорен Санчес и Джефф Безос / © Associated Press

Лорен Санчес и Джефф Безос / © Associated Press

Лорен Санчес / © Getty Images

Лорен Санчес / © Getty Images

Лорен Санчес / © Getty Images

Лорен Санчес / © Getty Images

Лорен Санчес / © Getty Images

Лорен Санчес / © Getty Images

Джефф Безос и Лорен Санчес / © Getty Images

Джефф Безос и Лорен Санчес / © Getty Images

Джефф Безос и Лорен Санчес / © Associated Press

Джефф Безос и Лорен Санчес / © Associated Press

Джефф Безос и Лорен Санчес / © Getty Images

Джефф Безос и Лорен Санчес / © Getty Images

Джефф Безос и Лорен Санчес / © Getty Images

Джефф Безос и Лорен Санчес / © Getty Images

Лорен Санчес / © Associated Press

Лорен Санчес / © Associated Press

Лорен Санчес / © Getty Images

Лорен Санчес / © Getty Images

Лорен Санчес / © Associated Press

Лорен Санчес / © Associated Press

Лорен Санчес / © Getty Images

Лорен Санчес / © Getty Images

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Дата публикации
Количество просмотров
526
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