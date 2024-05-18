Переливающееся и с юбкой-фартуком: два образа Хантер Шафер, от которых перехватывает дух

Американская модель, актриса и ЛГБТ-активистка Хантер Шафер появилась на премьере фильма Виды доброты, который показали в рамках Каннского кинофестиваля. Девушка произвела на красной дорожке впечатление своим однотонным платьем от Armani Privé.

Хантер Шафер / Фото: Associated Press

Наряд был выполнен в голубом цвете, не имел бретелек, а талия в нем была заниженной. Юбка имела форму тюльпану, а сама ткань была как-будто из металла и очень эффектно переливалась на свете.

Образ Хантер дополнила зеркальными туфлями на каблуках, высокой прической-пучком и нежным макияжем с румянцем на щеках. Ее шею и уши украшали драгоценности с бриллиантами и сапфирами.

Хантер Шафер / Фото: Associated Press

На следующий день после этого выхода на красную дорожку Хантер и ее коллеги по фильму посетили фотоколл. К фотографам она вышла уже в кардинально другом наряде - белом ансамбле, который напомнила наряд молочницы.

Хантер Шафер / Фото: Associated Press

Ее лук включал боди с рюшами на гурди и юбку-фартук, которая открывала ноги. Дополнили наряд косынка на голове, голубые туфли и солнцезащитные очки.

Хантер Шафер / Фото: Associated Press

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