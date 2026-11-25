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Перенес 69 операций после тяжелого ранения: ветеран Нацгвардии выпустил дебютную песню о любви
Свою первую музыкальную композицию защитник Украины посвятил любви, нежности и доверию.
Ветеран Национальной гвардии Украины Дмитрий Колесник начал музыкальную карьеру под сценическим псевдонимом KOLESNYK. Он представил свою дебютную песню «Подих мій».
Это прок-баллада о настоящей любви, эмоциональной близости и доверии, которое позволяет открываться перед близким человеком и не бояться говорить о своих чувствах.
В этой композиции артист мастерски сочетал страсть и нежность. Сдержанное, почти интимное исполнение сменяется эмоциональными вокальными партиями, передающими волнение человека, решившегося на откровенное признание в любви.
Дмитрий служил в Национальной гвардии Украины с 2019 года, а после начала полномасштабного российского вторжения продолжил защищать нашу страну. Он получил тяжелое ранение, долгое время боролся за жизнь и перенес 69 операций.
История защитника легла в основу фильма «Сталеві». Сейчас Дмитрий увлекается плаванием, картингом и скалолазанием, любит петь и открывать для себя новые занятия, которые дарят ему яркие эмоции.
Теперь ветеран решил раскрыть еще одну грань своей личности — творческую. Если в фильме зрители познакомились с историей его борьбы за жизнь и восстановления после ранения, то в музыке Дмитрий рассказывает о личном — о любви, уязвимости и смелости говорить о своих чувствах.
Автором слов и музыки композиции «Подих мій» стал Дмитрий Сунка, а за аранжировку и звукорежиссуру отвечал Вадим Лисица.