"Переобулась через 35 дней войны": российская оперная дива Анна Нетребко заявила, что не поддерживает Путина

Российская оперная певица Анна Нетребко, которая всегда поддерживала Путина, опубликовала пост-обращение и высказалась на тему войны в Украине.

Ранее The Metropolitan Opera в Нью-Йорке расторгла контракты с российскими артистами, поддерживающими политику Путина, среди их числа была и Нетребко. Спустя месяц после начала войны России против Украины артистка осудила вторжение РФ.

В своем посте на Facebook Нетребко написала, что осуждает войну, развязанную в Украине Россией. И заявила, что встречалась с президентом Путиным всего несколько раз за всю жизнь, в частности, когда получала награды.

"Я категорически осуждаю войну на Украине, и мои мысли с жертвами этой войны и их семьями. Моя позиция ясна. Я не член какой-либо политической партии и не союзник ни с каким лидером России. Я признаю и сожалею о том, что мои прошлые действия или заявления могли быть неверно истолкованы. На самом деле я встречался с президентом Путиным всего несколько раз за всю жизнь, особенно по случаю получения наград в знак признания моего творчества или на церемонии открытия Олимпиады. Иначе я никогда не получал никакой финансовой поддержки от Правительства РФ, живу и являюсь налоговым резидентом в Австрии. Я люблю родину Россию и лишь ищу мир и единство через своё искусство. После объявленного перерыва я возобновлю выступления в конце мая, изначально в Европе", - написала в посте Нетребко.

Пользователи раскритиковали звезду.

"Хочется петь на мировых площадках, а без четкой позиции увы… пришлось выдавить из себя опять что-то спустя месяц".

"Дождались. Хватило ума хоть через месяц. А то, что мноооого лет была доверенным лицом Путина на выборах и фотографировалась с флагом "Новороссии" вместе с одним из сепаратистских лидеров Олегом Царевым... так это ладно".

"Те, которые были против войны - выступили в первый же ее день. Те, которые были за - продолжают быть со своей страной. А те, которые переобулись через 35 дней войны, посчитав свои прибыли и убытки, не вызывают никаких других чувств, кроме недоумения и презрения.. Предателей не любят, а просто используют, когда нужно - и это нужно всегда помнить".

Анна Нетребко / Associated Press

Тем временем в Метрополитен-опере в Нью-Йорке, ранее расторгший контракт с Нетребко, заявили, что пока не готовы пересмотреть свое решение. "Мы прочли публикацию Анны, но пока не готовы изменить нашу позицию", - сказал агентству dpa директор Метрополитен-оперы Питер Гельб. "Если Анна в долгосрочной перспективе продемонстрирует, что она всерьез и полностью дистанцировалась от Путина, я буду готов к разговору", - добавил Гельб, пишет dw.com.

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