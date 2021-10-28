Перешила мамино платье: дочь Анджелины Джоли опять надела ее старый наряд

Шайло выглядела очень мило в этом наряде.

15-летняя Шайло не перестает удивлять. Дочь Анджелины Джоли опять вышла с мамой, сестрами и братьями на красную дорожку в Лондоне и показала, что умеет давать вторую жизнь старым вещам.

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Шайло надела пестрое платье Dior, которое ранее принадлежало ее маме. Анджелина появлялась в этом наряде во время промокампании "Малефисента: Владычица тьмы" в 2019 году.

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Шайло же наряд мамы практически полностью перешила, сделав его более коротким, а бретельки - узкими. Дополнили образ девочки черные балетки, прическа-пучок и легкий макияж на лице.

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Из украшений Шайло выбрала золотые сережки от Cartier в виде гвоздей. Стоимость такого ювелирного изделия - 5 тысяч долларов.

Шайло Джоли-Питт / Associated Press

Также на прошлой неделе Шайло надела перешитое платье Анджелины от бренда Gabriela Hearst, который. В этом сарафане Джоли появлялась летом на одной из пресс-конференций, посвященных острой необходимости охраны пчел. Для Шайло подол отрезали, а остатками ткани задекорировали верх платья. Получилось креативно.

Анджелина Джоли и Шайло Джоли-Питт / Associated Press

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