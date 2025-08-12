Перешила старое платье матери: Никола Пельтц выбрала особый наряд для своей второй свадьбы

Никола Пельтц / © Instagram Николы Пельтц

Бруклин Бекхэм — сын известного британского футболиста Дэвида Бекхэма и модельера Виктории Бекхэм — сыграл вторую свадьбу со своей супругой Николой Пельтц.

Никола Пельтц и Бруклин Бекхэм / © Instagram Николы Пельтц

Торжество прошло еще 2 августа в поместье отца Николы — миллиардера Нельсона Пельтца — в Бедфорде, но фото пара решила опубликовать в Сети только на этой неделе. Примечательно, что никого из родственников Бруклина на церемонию не пригласили — ни братьев с сестрой, ни его родителей — Дэвида, Виктории, Ромео, Круза и Харпер.

Никола Пельтц / © Instagram Николы Пельтц

Если для первой свадьбы, которая состоялась 9 апреля 2022 года, Никола надела лаконичное прямое кутюрное платье от Valentino с эффектным шлейфом и длинной фатой, то для второй выбрала более романтичный вариант.

Пельтц надела пудровое винтажное платье с рукавами три четверти своей матери Клаудии. Она перешила свадебный наряд добавив ему корсет, а также сделала линию плеча опущеной.

Никола Пельтц / © Instagram Николы Пельтц

Платье стало выглядеть более современным и романтичным из-за оновленного фасона. Образ Никола дополнила фатой с цветочными украшениями.

Никола Пельтц / © Instagram Николы Пельтц

Нельсон Пельтц и модель Клаудия Хеффнер поженились в 1985 году. Хотя об их свадьбе известно немного, Никола рассказала немного о более чем 30-летних отношениях своих родителей в интервью журналу Cosmopolitan в марте 2023 года.

«Мои родители вместе уже больше 40 лет, и они вечно подшучивают друг над другом. Мой папа такой милый. Когда мама выходит из комнаты, он всегда говорит: „Какая она красивая“. Они до сих пор ведут себя как влюблённые дети. Они буквально постоянно целуются, до такой степени, что мой брат говорит: „Я закрываю глаза. Хватит целоваться“. Они так влюблены, и вырасти с этим — это так прекрасно. Я бы никогда не согласилась на что-то другое».