Шоу-бизнес
34
1 мин

Перевоплотилась в "девушку Бонда": Элизабет Херли воссоздала самый известный образ в бикини из кино

60-летняя актриса произвела фурор своим образом.

Юлия Каранковская
Элизабет Херли

Элизабет Херли / © Instagram Элизабет Херли

Британская актриса и модель Элизабет Херли действительно весело встретила Новый 2026 год, ведь организовала тематическую вечеринку на которую пришла одета «девушкой Бонда». Однако не стоит ожидать, что выбрала актриса вечернее платье, ведь пришла она на празднование в белом бикини.

Элизабет Херли / © Instagram Элизабет Херли

Элизабет Херли / © Instagram Элизабет Херли

Раздельный купальник был дополнен широким поясом с пряжкой, за который актриса зацепила игрушечный пистолет.

Элизабет Херли / © Instagram Элизабет Херли

Элизабет Херли / © Instagram Элизабет Херли

На некоторых фото Элизабет также позировала в белой пушистой шубе и со своим бойфрендом Билли Рэем Сайрусом.

Элизабет Херли / © Instagram Элизабет Херли

Элизабет Херли / © Instagram Элизабет Херли

Элизабет Херли / © Instagram Элизабет Херли

Элизабет Херли / © Instagram Элизабет Херли

Образ, который скопировала Херли — это отсылка к образу Урсулы Андресс из фильма «Доктор Ноу». Она вошла в историю кино как «первая девушка Бонда», мгновенно став секс-символом эпохи, и сама того не осознавая, внесла огромный вклад в сексуальную революцию. Но прославила Урсулу не только ее роль, но и ее образ в белом бикини, ставший в итоге культовым.

Урсула Андресс / © Getty Images

Урсула Андресс / © Getty Images

Урсула Андресс / © Getty Images

Урсула Андресс / © Getty Images

