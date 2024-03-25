Перевоплотился до неузнаваемости: Тимоти Шаламе в образе Боба Дилана появился в Нью-Йорке

Звезда "Дюны", 28-летний Тимоти Шаламе - снимается сейчас в новом фильме "Полная неизвестность", где сыграет легендарного музыканта и певца Боба Дилана. Также в этой картине снимается Эдвард Нортон, известный многим по фильму "Бойцовский клуб". Известно, что Нортон сыграет в фильме Пита Сигера - известного американского фолк-музыканта. Также на экране мы увидим Эль Фэннинг и Монику Барбаро.

Шаламе попал под прицел папарацци в Нью-Йорке, поскольку съемки картины частично проводились на улице. Он перевоплотился в Дилана до неузнаваемости, и очень был похож на певца.

У актера была пышная шевелюра, также она надел очки, потертую замшевую куртку, прямые штаны и ботинки на каблуках.

Тимоти Шаламе / Фото: Getty Images

А вот на втором фото Шаламе сфотографировали уже в парке. Он был в той же куртке, но также в рваных джинсах и потертых сапогах.

Тимоти Шаламе / Фото: Getty Images

Сейчас известно, что фильм расскажет о прибытии 19-летнего Боба Дилана в Нью-Йорк в 1961 году и о его превращение в культурный феномен.

Напомним, что Боб Дилан - легендарный американский автор-исполнитель, художник, писатель и киноактер. Он является также одной из самых влиятельных фигур в поп-музыке на протяжении последних шестидесяти лет, лауреат Нобелевской премии по литературе и множества музыкальных наград.

Боб Дилан / Фото: Associated Press

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