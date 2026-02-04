- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 28
- Время на прочтение
- 1 мин
Пэрис Джексон в красном платье и золотых украшениях сходила на вечеринку
27-летняя актриса, певица и модель Пэрис Джексон в ярком образе продемонстрировала стройную фигуру.
Пэрис Джексон побывала на ежегодной вечеринке по случаю вручения премии "Грэмми", которая состоялась в отеле "Голливуд Палладиум" в Лос-Анджелесе.
Знаменитость появилась там в красном платье макси с длинными рукавами, облегающим верхом и свободной полупрозрачной юбкой. Наряд имел открытую линию плеч и драпировку на бедрах.
Аутфит Джексон дополнила бежевыми босоножками и кожаным клатчем цвета слоновой кости с золотой фурнитурой от Schiaparelli.
У актрисы была укладка с локонами, макияж с бордовым оттенком помады, длинные золотые серьги-люстры с бриллиантами в ушах, золотые кольца на руках и золотое кольцо на пальце ноги.
Напомним, Пэрис Джексон в мини-платье с обнаженным животом позировала на вечеринке Spotify Best New Artist Party.