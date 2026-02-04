ТСН в социальных сетях

Шоу-бизнес
28
1 мин

Пэрис Джексон в красном платье и золотых украшениях сходила на вечеринку

27-летняя актриса, певица и модель Пэрис Джексон в ярком образе продемонстрировала стройную фигуру.

Алина Онопа
Пэрис Джексон

Пэрис Джексон / © Getty Images

Пэрис Джексон побывала на ежегодной вечеринке по случаю вручения премии "Грэмми", которая состоялась в отеле "Голливуд Палладиум" в Лос-Анджелесе.

Знаменитость появилась там в красном платье макси с длинными рукавами, облегающим верхом и свободной полупрозрачной юбкой. Наряд имел открытую линию плеч и драпировку на бедрах.

Пэрис Джексон / © Getty Images

Пэрис Джексон / © Getty Images

Аутфит Джексон дополнила бежевыми босоножками и кожаным клатчем цвета слоновой кости с золотой фурнитурой от Schiaparelli.

У актрисы была укладка с локонами, макияж с бордовым оттенком помады, длинные золотые серьги-люстры с бриллиантами в ушах, золотые кольца на руках и золотое кольцо на пальце ноги.

Напомним, Пэрис Джексон в мини-платье с обнаженным животом позировала на вечеринке Spotify Best New Artist Party.

