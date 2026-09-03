Пэрис Хилтон и ее сестра Ники в красивых образах позировала на отдыхе в Греции

Пэрис и Ники Хилтон / © Пэрис Хилтон/Instagram

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45-летняя светская львица, звезда реалити и бизнесвумен Пэрис Хилтон и ее сестра — 42-летняя бизнесвумен Ники - отправились вместе на отдых в Грецию. Знаменитые сестры провели время на островах, наслаждаясь морем, солнечной погодой и поездками на роскошной яхте.

Пэрис поделилась в Instagram серией фотографий с семейного отдыха. На одном из кадров сестры позируют вместе на улицах греческого города. Девушки запечатлены в красивых летних образах.

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Пэрис и Ники Хилтон / © Пэрис Хилтон/Instagram

Пэрис Хилтон с дочерью / © Пэрис Хилтон/Instagram

Пэрис одета в белое длинное платье с вышивкой ришелье, которое она дополняет панамкой и кожаным шопером с принтом, а Ники — красивое белое платье с синим принтом и обнаженными плечами.

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Пэрис и Ники Хилтон / © Пэрис Хилтон/Instagram

© Пэрис Хилтон/Instagram

«Проживаем наше лучшее лето в Греции. Солнце, море и все мои любимые люди», — написала старшая сестра под фото.

Отметим, Пэрис и Ники — старшие дочери бизнесмена Ричарда Хилтона и светской львицы Кэти Хилтон. Несмотря на насыщенные графики, сестры поддерживают близкие отношения и нередко проводят время вместе.

Ранее, напомним, Пэрис Хилтон и ее сестра Ники отвели детей в Диснейленд.

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