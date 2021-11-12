Пэрис Хилтон показала первое фото в свадебном платье, и оно роскошно

Свой главный наряд звезда выбирала долго, но все же остановилась на американском модельере.

Звезда реалити-шоу, телеведущая и бизнесвумен Пэрис Хилтон наконец-то вышла замуж. Избранником знаменитости стал 40-летний бизнесмен Картер Рэум. До этого знаменитая блондинка была помолвлена трижды, но до алтаря дело так ни разу и не дошло.

Свадебное мероприятие состоялось в поместье ее покойного деда в Бель-Эйр. Само празднование должно будет продолжаться три дня, а Пэрис за это время сменит около десяти платьев.

Одним из образов она уже поделилась с поклонниками в Instagram, и это роскошное платье с кружевом от бренда Oscar de la Renta. Наряд дополнила нежная фата, прическа волной, макияж и французский маникюр.

Свой наряд она не могла выбрать до последнего момента и долго сомневалась между платьями от Valentino или Oscar de La Renta. Как видим, второй наряд "победил", но, по информации портала E!News, выбрала она его поздно вечером перед самой свадьбой. Правда это или нет, видимо, все узнают из ее шоу Paris In Love, в котором будут показаны все подробности подготовки к мероприятию.

Хотя платье Пэрис полностью пока не показала, его фасон очень напомнил нам свадебное платье ее сестры Ники от Valentino, ведь в том наряде тоже были длинные кружевные рукава и закрытое декольте.

Ники Хилтон-Ротшильд / Getty Images

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