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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Пэрис Хилтон повторила культовый образ Бритни Спирс с питоном на плечах

В ночь с 31 октября на 1 ноября традиционно во многих странах мира отмечается Хэллоуин, и многие знаменитости уже готовятся к нему.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Кудринская Юлия Кудринская
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Пэрис Хилтон

Пэрис Хилтон / © Пэрис Хилтон/Instagram

45-летняя светская львица, звезда реалити и бизнесвумен Пэрис Хилтон начала праздновать Хэллоуин с эффектного перевоплощения в свою давнюю подругу Бритни Спирс. Светская львица воссоздала один из самых известных образов поп-звезды — наряд, в котором та выступила на церемонии MTV Video Music Awards в 2001 году.

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Фотографиями и видео Пэрис поделилась в Instagram. Для перевоплощения она надела салатовый топ с розовыми стразами и шорты с изображением синей бабочки, украшенные серебристыми камнями. Образ дополнили сетчатые колготки, массивный золотистый пояс, высокие сапоги, расшитые блестящими деталями, и сверкающие аксессуары. На теле Хилтон также были нанесены блестки и узор из страз.

Главной деталью костюма стала большая змея, которую Пэрис, как и Бритни во время легендарного выступления, перекинула через плечи. Правда, в опубликованном ролике Хилтон использовала резиновую рептилию.

Отметим, Пэрис и Бритни дружат уже много лет, а образы певицы стали для Хилтон настоящей хэллоуинской традицией. В 2023 году она повторила наряд бортпроводницы из клипа Toxic, а в 2025-м появилась в красном латексном костюме, вдохновленном видео Oops!… I Did It Again.

Ранее, напомним, Хайди Клум заинтриговала жутким костюмом на Хэллоуин — модель показала первые детали образа.

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