Пэрис Хилтон появилась на публике с собачкой как у Деми Мур

Пэрис Хилтон / © Getty Images

На интервью Пэрис Хилтон надела яркий лонгслив с геометрическим принтом, а также кожаные брюки, которые дополнила теплым пальто с искусственным мехом на воротнике и манжетах.

Белокурые волосы Пэрис уложила в идеальную прическу с локонами, а также сделала макияж и дополнила образ бриллиантовыми серьгами и очками в темной оправе. В одной руке она несла сумку Chanel с ярким принтом, а в другой маленькую собачку породы чихуахуа.

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Собаку звезда звать Айконик Принцесс (англ. — Iconic Princess), но сокращенно называет просто Айконик. Также это животное недавно в семье звезды и Перес с ним просто неразлучно, и публикует много общих видео с любимцем в соцсетях.

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Также неразлучна с собачкой такой же породы актриса Деми Мур. Она берет любимца на все мероприятия и часто на красные дорожки, а однажды даже пришла со своим чихуахуа, которую зовут Пилаф, на модный показ.

Деми Мур / © Getty Images

Деми Мур / © Associated Press