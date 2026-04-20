Пэрис Хилтон в гламурном ансамбле со стразами и пайетками посетила церемонию

Пэрис Хилтон / © Associated Press

Голливудская тусовщица Пэрис Хилтон оставила двоих детей дома и отправилась на новое гламурное мероприятие — посетила церемонию вручения премии Breakthrough Prize 2026.

Блондинка выбрала любимый стиль для появления на красной дорожке — гламурный ансамбль черного цвета, который подчеркивал ее изящную фигуру. Пэрис надела черный корсет с архитектурным верхом и юбку-русалку с длинным шлейфом, которые были полностью расшиты пайетками и декорированы серебристыми стразами.

На корсете звезды была по бокам гламурная шнуровка тоже со стразами. Образ Пэрис дополнила высокими бархатными перчатками, париком с длинными волосами, которые уложили в элегантные локоны, также она надела колье с множеством нитей с бриллиантами и сделала яркий макияж.

Традиционно компанию на мероприятии Пэрис составил ее муж Картер Реум, который надел классический черный костюм с рубашкой и галстуком-бабочкой.

Пэрис Хилтон с мужем / © Associated Press

Пара сияла на этой церемонии после того как посетила светское мероприятие посвященное открытию новой галереи в Los Angeles County Museum of Art (LACMA). Пэрис была в платье Gucci, а Картер в очень похожем смокинге и позировали они обнявшись.

Пэрис Хилтон с мужем на мероприятии LACMA / © Associated Press