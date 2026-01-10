Пэрис Хилтон в леопардовом мини-платье и туфлях со стразами позировала на фэшн-премии

Пэрис Хилтон / © Associated Press

Реклама

В Санта-Монике состоялась церемония вручения премии WWD Style Awards 2026, которую посетила Пэрис Хилтон.

Пэрис Хилтон / © Associated Press

Светская львица появилась на красной дорожке в гламурном аутфите от бренда The New Arrivals. На ней было леопардовое мини-платье с фигурным лифом, вырезом и баской, а также черный прозрачный кэтсьют.

Пэрис Хилтон / © Associated Press

Образ Пэрис дополнила черными туфлями, усыпанными стразами. Волосы она собрала в высокий хвост, сделала макияж с пышными ресницами и розовыми румянами, а также французский маникюр. В ушах у Хилтон были серьги-кольца с бриллиантами.

Реклама

Пэрис Хилтон / © Associated Press

Напомним, Пэрис Хилтон вышла в свет с собачкой, как у Деми Мур.