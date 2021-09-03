Пэрис Хилтон в мини, а ее мама Кэти в забавной шляпе: звездные леди сходили в кафе

Пэрис Хилтон в мини, а ее мама Кэти в забавной шляпе: звездные леди сходили в кафе

Пэрис Хилтон уже вернулась из отпуска, который провела с любимым Картером Реумом на Сардинии.

Светская львица была запечатлена вчера в Лос-Анджелесе вместе со своей 62-летней мамой Кэти Хилтон. Пэрис была одета в пыльно-розовое платье, покрытое фотографиями женщины-кошки и черным воротником. Звезда надела телесные колготы в сетку, на плече у нее висела черная кожаная сумка от Chanel, а на лице были черные очки от Dolce & Gabbana. Обула Хилтон остроносые туфли на каблуках с шипами и застежкой вокруг ноги.

Пэрис Хилтон с мамой Кэти Хилтон / Getty Images

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Кэти Хилтон была одета в укороченные черные джинсы и черную рубашку с V-образным вырезом на декольте. В руках она держала плетеную сумку, на лице у женщины были также черные очки, а на голове забавная шляпа в голубую полоску. Обула Кэти голубые мюли. Мама и ее звездная дочь вместе посещали кошачье кафе в Лос-Анджелесе.

Пэрис Хилтон / Getty Images

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Стиль Пэрис Хилтон (26 фото)

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