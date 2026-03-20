Пэрис Хилтон в одежде с леопардовым принтом заметили на съемочной площадке фильма

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон появится в новом фильме, который будет называться Clashing Through the Snow. Проект сейчас только в разработке, его снимают для Prime Video в Нью-Йорке и ожидается, что это будет комедия.

Блондинку заметили на съемочной площадке на Манхэттене в довольно эпатажном образе. Пэрис соединила боди с леопардовыми и прозрачными вставками, а также кожаную юбку со складками. Также в образе звезды были капроновые колготки в сеточку, сапоги-ботфорты и шуба с леопардовым принтом. Гламура ее образу добавляла квадратная сумка, на которой повторялся леопардовый принт, а также бриллиантовые украшения и очки.

Какую именно роль Хилтон сыграет пока неизвестно, ведь это может быть и камео. Ранее она неоднократно появлялась в кино в роли самой себя, в частности в таких известных комедиях как «Элитное общество» и «Образцовый самец».

В новом фильме кроме Пэрис также появятся актеры Кристофер Брини и Мишель Рэндольф, которых тоже заметили на съемках в Верхнем Вест-Сайде в Нью-Йорке. Как можно заметить по декорациям — действие фильма будет происходить зимой, в рождественский сезон.

Кристофер Брини и Мишель Рэндольф / © Getty Images