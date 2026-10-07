Пэрис Хилтон в прозрачном кружевном платье сверкнула фигурой на гала-вечере

Пэрис Хилтон / © Associated Press

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45-летняя светская львица, звезда реалити и бизнесвумен Пэрис Хилтон произвела фурор своим появлением на гала-вечере BoF 500 в Париже. Для светского мероприятия выбрала смелый образ, сделав ставку на прозрачное кружево.

Пэрис появилась перед фотографами в длинном облегающем черном платье Annie’s Theodora Gown с высоким воротником и длинными рукавами от Annie’s Ibiza.

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Пэрис Хилтон / © Associated Press

Платье украшали плотные кружевные узоры, которые частично прикрывали фигуру. Образ Хилтон дополнила черными туфлями и узкими солнцезащитными очками, которые во время съемки держала в руках.

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Светлые волосы звезда собрала в высокую объемную прическу, выпустив несколько завитых прядей у лица.

Пэрис Хилтон / © Associated Press

Вместе с Пэрис на мероприятие пришла ее сестра Ники Хилтон, которая выбрала более сдержанный образ.

Ники Хилтон / © Associated Press

Гала-вечер BoF 500 состоялся в парижском отеле Shangri-La в рамках Недели моды. Мероприятие ежегодно собирает самых влиятельных представителей мировой фэшн-индустрии. На нем также появилась супермодель Хайди Клум в компании своей 16-летней дочери Лу.

Хайди Клум с дочерью Лу / © Getty Images

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