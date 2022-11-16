Пэрис Хилтон в розовом комбинезоне со стразами грандиозно отпраздновала первую годовщину свадьбы

Год назад гламурная блондинка впервые вышла замуж и первую годовщину решила отпраздновать не менее роскошно.

41-летняя светская львица и наследница отельного бизнеса Пэрис Хилтон с размахом отпраздновала первую годовщину своей свадьбы с бизнесменом Картером Реумом 11 ноября. Громкую вечеринку с аттракционами, дискотекой, напитками и множеством фотозон провели в Лос-Анджелесе.

Пэрис несколько раз переодевалась, но главным ее луком стал гламурный комбинезон розового цвета и усыпанный стразами. Этот наряд блондинка дополнила ботинками на каблуках, короной со своим именем и розовыми очками.

Она также сделала серебристый маникюр, который отлично сочетался с ее бриллиантовыми серьгами и огромным помолвочным кольцом.

Пэрис Хилтон / Фото: Getty Images

С Картером, который надел розовую футболку, чтобы соответствовать жене, Пэрис много обнималась и позировала на камеру.

Пэрис Хилтон / Фото: Getty Images

В Instagram звезда поделилась несколькими кадрами и роликами со своей вечеринки, которую сама называет "тусовкой века".

Также на вечеринке у Пэрис было шоу дронов.

"Освещение неба над пирсом Санта-Моники с помощью 500 дронов было не чем иным, как захватывающим дух. Я буквально никогда не видела ничего подобного, и это действительно вывело вечеринку 11:11 Media Adventures In Slivingland на новый уровень", - написала она на своей странице

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