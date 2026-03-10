Пэрис Хилтон вся в розовом сходила на мероприятие посвященное Международному женскому дню

Пэрис Хилтон / © Getty Images
Голливудская блондинка
Пэрис Хилтон выступила на сцене во время празднования Международного женского дня на Нью-Йоркской фондовой бирже, а также с радостью позировала фотографам после мероприятии.
Пэрис выбрала для своего появления на публике образ в любимом розовом барби-оттенке — это был тотал-лук от Gucci, который включал поло, юбку со складками и кардиган. Также звезда добавила и розовые аксессуары: сумку, очки и гламурные туфли со стразами.
Пэрис Хилтон / © Getty Images
Это появление Пэрис на публике состоялось после того как она сходила на масштабный шопинг и попала под прицел папарацци
с огромным количеством пакетов в Милане.
Пэрис Хилтон в Милане после шопинга / © Getty Images
Стиль Пэрис Хилтон
(65 фото)
Пэрис Хилтон / © Getty Images
Пэрис Хилтон / © Getty Images
Пэрис Хилтон / © Getty Images
Пэрис Хилтон / © Getty Images
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images
Пэрис Хилтон / © Getty Images
Пэрис Хилтон / © Getty Images
Пэрис Хилтон / © Getty Images
Пэрис Хилтон / © Getty Images
Пэрис Хилтон / © Getty Images
Пэрис Хилтон / © Getty Images
Пэрис Хилтон / © Getty Images
Пэрис Хилтон / © Associated Press
Пэрис Хилтон / © Associated Press
Пэрис Хилтон / © Getty Images
Пэрис Хилтон и Крис Дженнер / © Getty Images
Пэрис Хилтон и Ники Хилтон / © Getty Images
Пэрис Хилтон / © Associated Press
Пэрис Хилтон / © Associated Press
Пэрис Хилтон / © Getty Images
Пэрис Хилтон / © Getty Images
Пэрис Хилтон / © Getty Images
Пэрис Хилтон / © Associated Press
Пэрис Хилтон / © Getty Images
Пэрис Хилтон / © Associated Press
Пэрис Хилтон иНики Хилтон / © Associated Press
Пэрис Хилтон иНики Хилтон / © Associated Press
Пэрис Хилтон иНики Хилтон / © Associated Press
Пэрис Хилтон и Ники Хилтон / © Getty Images
Пэрис Хилтон / © Getty Images
Пэрис Хилтон / © Getty Images
Пэрис Хилтон / © Getty Images
Пэрис Хилтон / © Getty Images
Пэрис Хилтон / © Getty Images
Пэрис Хилтон / © Associated Press
Пэрис Хилтон / © Getty Images
Пэрис Хилтон / © Associated Press
Пэрис Хилтон / © Getty Images
Пэрис Хилтон / © Associated Press
Пэрис Хилтон / © Getty Images
Пэрис Хилтон / © Getty Images
Пэрис Хилтон / © Associated Press
Пэрис Хилтон / © Getty Images
Пэрис Хилтон / © Getty Images
Пэрис Хилтон / © Getty Images
Пэрис Хилтон / © Getty Images
Пэрис Хилтон / © Getty Images
Пэрис Хилтон / © Getty Images
Пэрис Хилтон / © Getty Images
Пэрис Хилтон / © Getty Images
Пэрис Хилтон / © Getty Images
Пэрис Хилтон / © Getty Images
Пэрис Хилтон / © Getty Images
Пэрис Хилтон / © Getty Images
Пэрис Хилтон / © Getty Images
Пэрис Хилтон / © Associated Press
Пэрис Хилтон / © Associated Press