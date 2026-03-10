ТСН в социальных сетях

Пэрис Хилтон вся в розовом сходила на мероприятие посвященное Международному женскому дню

Светская львица выбрала свой любимый цвет для выхода в свет.

Пэрис Хилтон

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Голливудская блондинка Пэрис Хилтон выступила на сцене во время празднования Международного женского дня на Нью-Йоркской фондовой бирже, а также с радостью позировала фотографам после мероприятии.

Пэрис выбрала для своего появления на публике образ в любимом розовом барби-оттенке — это был тотал-лук от Gucci, который включал поло, юбку со складками и кардиган. Также звезда добавила и розовые аксессуары: сумку, очки и гламурные туфли со стразами.

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Это появление Пэрис на публике состоялось после того как она сходила на масштабный шопинг и попала под прицел папарацци с огромным количеством пакетов в Милане.

Пэрис Хилтон в Милане после шопинга / © Getty Images

Пэрис Хилтон в Милане после шопинга / © Getty Images

