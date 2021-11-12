Пэрис Хилтон вышла замуж: первые фото со свадьбы

Пэрис Хилтон таки вышла замуж. По крайней мере об этом свидетельствует ее пост на странице в Instagram.
День своей свадьбы и подготовку к ней Хилтон решила превратить в реалити-шоу, что вполне в ее духе. Оно называется Paris In Love и Хилтон тщательно скрывала все подробности своей свадьбы, чтобы еще больше раззадорить публику.
Вчера в своем посте в Instagram 40-летняя светская львица рассказала, что вышла замуж за 40-летнего предпринимателя Картера Рэума. Свадьба и вечеринка прошла в поместье Бель-Эйр (Bel-Air), принадлежавшем ее покойному дедушке.
"День, которого мы ВСЕ ждали, наконец-то наступил! Присоединяйтесь ко мне в моем невероятном свадебном путешествии на #ParisInLove, которое транслируется СЕЙЧАС на @PeacockTV ♀️ # ForeverHiltonReum", - написала в блоге Хилтон.
Нам удалось найти несколько первых фотографий со свадьбы. Но, продолжение следует…
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