Пэрис Хилтон вышла замуж: первые фото со свадьбы

Пэрис Хилтон таки вышла замуж. По крайней мере об этом свидетельствует ее пост на странице в Instagram.

День своей свадьбы и подготовку к ней Хилтон решила превратить в реалити-шоу, что вполне в ее духе. Оно называется Paris In Love и Хилтон тщательно скрывала все подробности своей свадьбы, чтобы еще больше раззадорить публику.

Пэрис Хилтон и Картер Реум / Getty Images

Вчера в своем посте в Instagram 40-летняя светская львица рассказала, что вышла замуж за 40-летнего предпринимателя Картера Рэума. Свадьба и вечеринка прошла в поместье Бель-Эйр (Bel-Air), принадлежавшем ее покойному дедушке.

Пэрис Хилтон и Картер Реум / Getty Images

"День, которого мы ВСЕ ждали, наконец-то наступил! Присоединяйтесь ко мне в моем невероятном свадебном путешествии на #ParisInLove, которое транслируется СЕЙЧАС на @PeacockTV ‍♀️ # ForeverHiltonReum", - написала в блоге Хилтон.

Нам удалось найти несколько первых фотографий со свадьбы. Но, продолжение следует…

Мама Пэрис Хилтон - Кэти Хилтон / Getty Images

Пэрис Хилтон и ее сестра Ники Ротшильд / Getty Images

Читайте также:

Стиль Пэрис Хилтон (26 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку