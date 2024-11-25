Пэрис Хилтон заявила в интервью, что полностью натуральная: вспоминаем, как она выглядела ранее

Голливудская суперзвезда Пэрис Хилтон, которая в этом году отпраздновала свой 43-й день рождения, посетила подкаст Zach Sang Show, где призналась, что не делала никаких процедур косметических процедур по улучшению своей внешности: не колола ботокс и филлеры и не делала пластических операций.

"Я очень горжусь тем, что я полностью натуральная. Я не загораю на солнце. Я никогда не делала никаких инъекций ботокса, никаких операций, ничего", - сказала Хилтон.

Также она отметила, что главному правилу ухода за собой ее еще в детстве научила мама: посоветовала ей любой ценой избегать солнца. При этом Пэрис добавила, что у нее дома есть персональный спа-салон, в котором она заботится о коже с помощью светотерапии и криотерапии.

Однако если посмотреть на фотографии звезды из прошлого, то заметно, что она все же изменилась. Как думаете, это пластика или возраст повлияли на ее внешность?

Пэрис Хилтон, 2004 год / Фото: Associated Press

Пэрис Хилтон, 2005 год / Фото: Associated Press

Пэрис Хилтон, 2006 год / Фото: Associated Press

Пэрис Хилтон, 2006 год / Фото: Associated Press

Пэрис Хилтон, 2007 год / Фото: Associated Press

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