Первая годовщина отношений: девушка Венсана Касселя показала их совместные откровенные фото

27-летняя австралийская модель – Нара Баптиста – поделилась в своем Instagram серией снимков со своим возлюбленным – 57-летним актером Венсаном Касселем.

На фото они позируют в обнимку, лежа на пляже, во время поцелуя, на кухне во время приготовления еды и т.д. Есть среди снимков и откровенные, например, когда Нара позирует в ванной топлес, прикрывая обнаженную грудь руками.

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"Любовь – это все. Ты дал почувствовать мне жизнь", - подписала фотографии Баптиста.

instagram.com/narahbaptista/

"После дождя выходит солнце…ты мое солнце", - написал Венсан в комментариях под снимками.

Венсан Кассель официально подтвердил свои отношения с 27-летней австралийской моделью Нарой Баптистой, опубликовав в Instagram несколько фото с ней в ноябре 2023-го. А в мае этого года пара посетила вместе Каннский кинофестиваль и позировала фотографам перед премьерой фильма "Партенопа". Кассель был в синем костюме и черной рубашке, а вот его спутница - в черном платье-бюстье и босоножках на каблуках от Prada.

Венсан Кассель и Нара Баптиста / Фото: Getty Images

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