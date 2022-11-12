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Первая леди в черном костюме, президент – в одежде цвета хаки: Зеленские на интервью

Первая леди в черном костюме, президент – в одежде цвета хаки: Зеленские на интервью

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
986
Время на прочтение
1 мин
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Первая леди в черном костюме, президент – в одежде цвета хаки: Зеленские на интервью

Президентские супруги рассказали американской журналистке о войне в Украине.

Супруги Зеленские дали интервью американской телекомпании CNN. В Instagram они опубликовали общие посты с видео из разговора.

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Президент и первая леди рассказали о ситуации в Украине во время войны. В частности, они поговорили о депортированных и пострадавших от российской агрессии детях. Наша страна делает все возможное, чтобы спасти их и помочь.

Владимир Александрович предстал перед журналисткой в образе в стиле милитари. На нем была одежда цвета хаки: флисовая кофта с капюшоном, футболка, брюки и кроссовки.

Елена Владимировна была одета в образ total black: двубортный жакет, прямые укороченные штаны и водолазка. Лук она дополнила черными туфлями на низкой подошве. Волосы первая леди заплела в косу, сделала нежный макияж и прикрепила к лацкану жакета золотую брошь из коллекции Guzema Jewelry Х Gunia Project.

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Напомним, Зеленская во всем черном посетила открытие Центра помощи спасенным в Киеве.

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Дата публикации
Просмотры
986
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