Первая роль после скандала: Джонни Депп сыграет во французском фильме

Съемки фильма начнутся этим летом.

Скандальный голливудский актер Джонни Депп опять появится на экранах, однако работу он нашел не в США, а во Франции - актер сыграет короля Людовика XV. Режиссером фильма станет Майвенн, ранее известная по работе над фильмом "Мой король", сообщает Variety.

Съемки нового фильма с Деппом будут проходить среди парижских достопримечательностей, среди которых будет и Версаль. Известно, что сниматься фильм будет три недели, однако ни звание, ни сюжет пока не разглашаются.

Вместе с Джонни Деппом в фильме также снимется и сама режиссер. Майвенн исполнит роль графини Жанны Дюбарри, которая была последней любовницей Людовика XV.

Джонни Депп / Associated Press

Напомним, что после скандального судебного процесса со своей бывшей женой Эмбер Херд, обвинившей его в домашнем насилии, актер был уволен из последнего фильма "Фантастические твари и где они обитают" и после того занимался только озвучиванием мультсериала "Тупики".

Несмотря на полный отказ работать с Деппом американских режиссеров и киностудий, в Европе актер с таким негативом не сталкивался и даже получил в прошлом году премию на кинофестивале в Карловых Варах, а в 2020 в во французской Нормандии.

Джонни Депп / Associated Press

Читайте также: