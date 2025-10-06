Первое появление после новостей о разводе: Николь Кидман посетила светское мероприятие

Тейлор Шеридан и Николь Кидман на сцене Гала-вечера amfAR в Далласе / © Getty Images

Актриса появилась на публике всего через несколько дней после того, как стало известно о ее разводе с певцом Китом Урбаном.

Актриса посетила гала-вечер amfAR в Далласе и вышла на публику в лаконичном черном бархатном платье с фигурным декольте, которое дополнила несколькими украшениями и простой прической.

Николь Кидман, Кайл Клиффорд, Тейлор Шеридан / © Getty Images

Во время мероприятия она позировала с Кайлом Клиффорд, директором по развитию amfAR, и актером Тейлором Шериданом, которому на сцене также вручила награду.

Кайл Клиффорд и Тейлор Шеридан / © Getty Images

Напомним, что 30 сентября Кидман подала на развод с Урбаном, положив конец 19 годам брака. Согласно судебным документам она сослалась на «непреодолимые разногласия» и продолжающиеся «супружеские трудности». В заявлении звезда просила единоличную опеку над двумя дочерьми — Сандей Роуз и Фейт Маргарет.

Также инсайдер подтвердил Fox News Digital, что ходят слухи о другой женщине, первым сообщило издание TMZ, что Урбан, возможно, уже встречается с кем-то другим. Источник, близкий к Кидман, заявил: «Все признаки указывают на то, что у Кита другая женщина. Скажем так, Николь не отрицает этого, но она все равно шокирована».

Другой источник сообщил изданию, что слухи о новой интрижке Урбана «разнеслись по всему Нэшвиллу».