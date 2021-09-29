Первое появление после родов: Cardi В позировала в роскошном красном платье с перьями и пайетками

Первое появление после родов: Cardi В позировала в роскошном красном платье с перьями и пайетками

Это необычное платье было создано модельером для коллекции 1995 года, которую он посвятил 20-летию Cirque d’hiver (Зимнего цирка).

Американская рэперша Cardi В первые после рождения второго ребенка появилась на светском мероприятии. Звезда прилетела в Париж, чтобы посетить выставку нарядов французского модельера Тьери Мюглера под названием Thierry Mugler: Couturissime, которая проходила в Музее декоративного искусства.

Для своего появления звезда надела эффектное красное платье, которое было расшито пайетками, камнями и имело глубокое декольте. А вот дополнением и главным украшением этого наряда стала накидка со шлейфом и огромными перьями в стиле кабаре. Также Cardi В дополнила лук париком со светлыми волосами, колье с рубинами и перчатками, которые тоже были расшиты пайетками.

Cardi В / Getty Images

На лице у звезды был красивый сверкающий макияж, а вот брови оформлены стразами в цвет платья.

Cardi В / Getty Images

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