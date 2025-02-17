Первое появление после скандала: Блейк Лайвли надела гламурное платье и посетила вечеринку в Нью-Йорке

Актриса выглядела сногсшибательно в этом сверкающем платье.
37-летняя Блейк Лайвли и ее муж Райан Рейнольдс появились на гламурном светском мероприятии в Нью-Йорке, которое было посвящено 50-летию развлекательного шоу Saturday Night Live.
Блистала перед фотографами звезда в роскошном и очень гламурном платье от бренда Tamara Ralph, которое тот представил в коллекции от кутюр осень-зима 2024. Выполнено оно было в серебряном цвете, декорировано стразами, пайетками, имело имитацию корсета на талии, а также глубокое декольте, бретельки и 3D-цветы в виде больших орхидей.
Этот красивый наряд она носила в сочетании с не менее гламурными босоножками от Aquazzura и массивными украшениями от своего любимого бренда Lorraine Schwartz Jewelry. На лице визажисты сделали ей макияж в нежных натуральных оттенках, а волосы актрисы были уложены в прическу голливудская волна.
Ее появление на этом мероприятии стало первым выходом на публику после скандала с коллегой по фильму "Оставь, если любишь" - актером и режиссером Джастином Бальдони, которого она обвинила в домоганиях на съемочной площадке. По словам Лайвли, Бальдони якобы показывал ей откровенные фото, признавался в порнозависимости, часто импровизировал во время съемок интимных сцен, а также приходил к ней в гримерку, когда она была не одета. Он отрицает любые обвинения и подал на Блейк встречных иск.
Однако выбор Блейк платья немного удивил, наряд очень похож по дизайну на тот, который она носила в Лондоне, на презентации фильма "Оставь, если любишь" - платья-бюстье со стразами и орхидеями.
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