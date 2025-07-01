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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
269
Время на прочтение
1 мин

Первое появления после новостей об отставке: Анна Винтур посетила модный показ в Нью-Йорке

На протяжении многих лет она была не только наблюдателем, но и законодателем моды, человеком, чье мнение формировало подиумы и гялнец.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Анна Винтур

Анна Винтур / © Getty Images

Дизайнер Марк Джейкобс представил свою новую коллекцию на гламурном показе мод в Нью-Йорке, и среди самых важных гостей была без преувеличения влиятельная персона — Анна Винтур — икона моды и уже бывший редактор американского Vogue.

Женщина в очередной раз продемонстрировала свои уже фирменный стиль, ведь появилась на модном шоу в белом костюме, который включал длинную юбку со складками и цветочным принтом, а также подобную блузу с длинными рукавами. Наряд Анна дополнила золотистыми босоножками на каблуках и драгоценностями с огромными цветными камнями, которые украшали ее шею в три ряда.

Анна Винтур / © Getty Images

Анна Винтур / © Getty Images

Это был первый выход в свет Анны после того как стало известно, что после 37 лет на посту самого влиятельного модного издания в мире она уходит. Но совсем 75-летняя Анна работу не оставляет, поскольку останется в компании Conde Nast и она продолжит занимать должность глобального редакционного директора Vogue, а также главного контент-директора издательского дома, в котором она курирует журналы Wired, Vanity Fair, GQ, Glamour и Bon Appetit.

Известно, что она уже подыскивает себе замену и лично выберет нового главного редактора.

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Дата публикации
Количество просмотров
269
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