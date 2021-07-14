Первое совместное появление: Николас Кейдж вышел в свет с пятой женой

Пара посетила светское мероприятие в Калифорнии.

13 июля в Лос-Анджелесе состоялась премьера драматического фильма "Свинья", главную роль в котором сыграл актер Николас Кейдж. Мероприятие проходило в театре Nuart, и посетило его много звезд и коллег Кейдж, однако внимание публики было приковано к самому актеру, и не из-за его роли в этой картине, а потому что появился он в компании своей 26-летней жены Рико Шибатой.

На красной ковровой дорожке супруги позировали, держась за руки, и выглядели очень счастливыми. Рико была в простом длинном платье-комбинации, поверх которого накинула кардиган с люрексом. Кейдж был в костюме и галстуке.

Николас Кейдж и Рико Шибата / Getty Images

Для пары это появление стало первым совместным выходом на публику после их женитьбы 16 февраля в Лас-Вегасе. Отметили они тогда свадьбу в тесном кругу родных и друзей. Интересно, что на торжество также была приглашена и бывшая супруга Николаса Кейджа Элис Ким вместе с их общим 15-летним сыном. Рико стала для Кейджа пятой женой.

На премьере также присутствовала певица Kesha. Она появилась на публике в прозрачном платье-сетке, под которое надела черное боди и босоножки на высоких каблуках.

Кеша / Getty Images

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