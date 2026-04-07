Первые "Ангелы Чарли": как выглядят звезды культовой франшизы сейчас

Кейт Джексон, Жаклин Смит и Шерил Ледд / © Associated Press

В 1970-х годах на экраны выходил сериал «Ангелы Чарли», главные роли в котором исполнили актрисы Кейт Джексон, Жаклин Смит и Шерил Ледд. Шоу транслировалось на американском телевидении с 22 сентября 1976 года по 24 июня 1981 года, в течение пяти сезонов, которые включали из 115 эпизодов. Сериал был очень популярным и до сих пор имеет культовый статус, хотя его и затмили более новые римейки.

Актрисы, которые в нем сыграли, сейчас уже в почтенном возрасте и на этой неделе воссоединились в Лос-Анджелесе и вышли вместе на красную дорожку.

77-летний Джексон, 80-летняя Смит и 74-летняя Ледд были в хорошем настроении, когда позировали для фотографий вместе. Все они надели брючные костюмы и выглядели непревзойденно.

Кажется, что за эти годы актрисы почти не изменились. Как они выглядели в молодые годы, когда сериал «Ангелы Чарли» вышел в эфир, вы можете посмотреть на фото ниже.